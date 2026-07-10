Dopo 26 anni, il Gesù Bambino ligneo del XVIII secolo rubato dalla chiesa di San Lorenzo di Bisceglie è stato ritrovato e restituito alla sua sede originale.

Dopo ventisei anni di assenza, il Gesù Bambino ligneo del XVIII secolo rubato dalla chiesa di San Lorenzo di Bisceglie torna finalmente nella sua sede originaria. La statuetta, appartenente all’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bari e sarà riconsegnata oggi pomeriggio alla parrocchia dove era custodita prima del furto. L’opera è stata rinvenuta nell’abitazione di un uomo residente in provincia di Brindisi, che l’aveva acquistata per 5mila euro da un antiquario calabrese, esibendo ai militari la documentazione relativa alla compravendita. Proseguono ora gli accertamenti sul venditore per ricostruire l’intera filiera commerciale attraverso cui il bene è stato immesso sul mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato dopo 26 anni il Gesù Bambino rubato dalla chiesa di San Lorenzo: torna a Bisceglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alleluia! Gesù è vivo – La canzone più emozionante per la Pasqua 2026

Notizie e thread social correlati

Rubata 26 anni fa da una chiesta di Bisceglie, statua di Gesù Bambino ritrovata in casa di un collezionista a Brindisi: l'ha pagata 5 mila euroUna statua di Gesù Bambino in legno del XVIII secolo, rubata 26 anni fa dall’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stata recuperata dai...

San Marcello, nuova vita al cantiere di via Dalla Chiesa dopo dieci anni di bloccoDopo dieci anni di blocco, il cantiere di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Marcello riprende le attività.

Statua di Gesù bambino rubata a Bisceglie viene ritrovata dopo 26 anni: era stata venduta onlineUn Gesù bambino in legno risalente al XVIII secolo e rubato 26 anni fa all’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stato trovato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bari e sar ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dopo 26 anni torna a casa il Gesù Bambino ligneo rubato dalla Chiesa di San Lorenzo a BisceglieBISCEGLIE - Dopo 26 anni di assenza, la scultura lignea del Gesù Bambino è tornata nella sua sede originaria, la Chiesa di San Lorenzo di Bisceglie. L’opera, trafugata nel dicembre del 2000, è stata r ... giornaledipuglia.com