Dopo dieci anni di blocco, il cantiere di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Marcello riprende le attività. La riattivazione del cantiere è stata annunciata recentemente, segnando una svolta concreta dopo un lungo periodo di inattività. La ripresa dei lavori è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sulle modalità di intervento. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti, che aspettano aggiornamenti sul proseguimento delle opere.

SAN MARCELLO – Una svolta attesa da oltre un decennio è finalmente alle viste per il cantiere di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Marcello. Al centro del confronto, svoltosi nel corso di un incontro istituzionale in Comune, la ripartenza dei lavori per la realizzazione di 12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), di cui 4 di edilizia agevolata e 8 di sovvenzionata. L'opera era rimasta bloccata per anni a causa di complesse problematiche legate alla risoluzione contrattuale del primo appalto e alle successive difficoltà nell'adeguamento del progetto. Il piano originario prevede la costruzione di tre edifici disposti parallelamente al versante collinare, sviluppati su due piani fuori terra oltre a un piano interrato adibito ad autorimesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marcello, nuova vita al cantiere di via Dalla Chiesa dopo dieci anni di blocco

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