Ritratto di Attilia Rasponi donato al museo di Russi
Una donna proveniente da Zurigo ha consegnato un ritratto di Attilia Rasponi al museo di Russi. La donazione è avvenuta su richiesta della discendente del ramo Farini-Rasponi, che ha portato l’opera personalmente. La consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti del museo e di alcuni membri della comunità locale. La signora ha spiegato di aver deciso di donare il ritratto per preservare la memoria storica della famiglia.
La signora Donata Ninghetto Benjamin, discendente del ramo Farini-Rasponi, è giunta da Zurigo a Russi per donare alla comunità, come desiderio della mamma Marisa Ravagnan scomparsa pochi mesi fa, il ritratto della giovane Attilia Rasponi, figlia del conte Alessandro e di Enrica Zanzi da Russi che abitarono nel Palazzo San Giacomo e che sposò Armando Farini, il secondogenito di Luigi Carlo, figure appartenenti alla storia risorgimentale italiana e del primo periodo del Regno d’Italia. L’opera, realizzata intorno al 1860 dal celebre fotografo Henri Le Lieure de l’Aubepin attivo tra Torino e Roma, è una stampa in elaborazione fotografica su carta in formato ovale (80×68 cm). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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