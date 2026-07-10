ritratto di attilia rasponi donato al museo di russi

Notizia in breve

Una donna proveniente da Zurigo ha consegnato un ritratto di Attilia Rasponi al museo di Russi. La donazione è avvenuta su richiesta della discendente del ramo Farini-Rasponi, che ha portato l’opera personalmente. La consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti del museo e di alcuni membri della comunità locale. La signora ha spiegato di aver deciso di donare il ritratto per preservare la memoria storica della famiglia.