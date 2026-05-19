Baronissi donato un pianoforte Yamaha al Museo FRAC

La Giunta Comunale di Baronissi ha approvato la donazione di un pianoforte a mezza coda Yamaha, che sarà collocato nel Museo FRAC della città. Il pezzo entrerà a far parte del patrimonio culturale locale e sarà accessibile ai visitatori. La donazione è stata ufficializzata recentemente e il pianoforte sarà inserito nelle esposizioni del museo, contribuendo ad arricchire le possibilità di fruizione per il pubblico.

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La Giunta Comunale ha accolto la donazione di un pianoforte a mezza coda, destinato ad arricchire il patrimonio culturale cittadino Un pianoforte a mezza coda Yamaha sarà destinato al Museo FRAC di Baronissi, dove verrà valorizzato e reso fruibile al pubblico. La Giunta Comunale ha accolto la donazione dello strumento, frutto di un gesto di generosità da parte di cittadini che hanno scelto di condividere con la comunità un bene di grande valore culturale. Il pianoforte non comporterà alcun costo per l’Ente e sarà custodito dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio fino alla sua collocazione definitiva. Una volta destinato al Museo FRAC, lo strumento sarà accompagnato da una targa commemorativa e rappresenterà un segno concreto di partecipazione, memoria e amore per la cultura. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, donato un pianoforte Yamaha al Museo FRAC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze, concerto per pianoforte di Baptiste Trotignon al museo dell’Opera del DuomoFirenze, 11 maggio 2026 - Baptiste Trotignon, uno dei pianisti e compositori più autorevoli della scena jazz internazionale contemporanea, arriva a... Il timone dell’Amerigo Vespucci donato al Museo del LegnoHa trovato casa a Cesano Maderno il timone dell’Amerigo Vespucci, la nave "più bella mondo".