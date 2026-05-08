Al Fan Museum di Greenwich, la regina Camilla ha ricevuto in dono un ventaglio raffigurante il ritratto della sua Incoronazione. La regina ha commentato con entusiasmo, affermando che lo conserverà per occasioni speciali. Il dono si distingue per la sua bellezza e rappresenta un oggetto di valore legato alla storia personale della sovrana. La consegna è avvenuta durante un evento presso il museo dedicato ai ventagli.

«È così bello! Lo conserverò per le occasioni speciali». La reazione della regina Camilla nel ricevere in dono, ieri, il suo ventaglio preferito la dice lunga sulla sua passione per l’accessorio. Quello stesso ventaglio appare impugnato dalla regina nel ritratto ufficiale dell’Incoronazione, avvenuta nel 2023. Ma in realtà, la Parker Bowles non lo aveva mai visto prima: nel posare per il dipinto, la sovrana aveva usato uno dei suoi ventagli personali e quello vero era stato aggiunto in un secondo momento dall’autore dell’opera, il pittore Paul Benney. Tra la regina Camilla e Melania Trump è subito intesa in rosa diplomatico X Leggi anche › Secondo giorno di Carlo e Camilla negli Usa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al Fan Museum - il Museo dei Ventagli - di Greenwich, la regina Camilla ne ha ricevuto uno speciale in dono: quello del ritratto della sua Incoronazione

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