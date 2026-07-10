Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Spagna in semifinale grazie a Merino

La Spagna si è qualificata per la semifinale dei Mondiali 2026 grazie a una vittoria di Merino. Gli aggiornamenti riguardano i risultati e le classifiche dalla fase a gruppi fino alle fasi finali, con partite disputate negli ottavi, quarti e semifinali. La competizione comprende tutte le tappe dalla fase a gironi fino alla finale, con risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 10 LUGLIO Spagna-Belgio 2-1 (30? Fabian Ruiz, 41? De Ketelaere, 88? Merino) 9 LUGLIO Francia-Marocco 2-0 (60’ Mbappé, 66’ Dembele) OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Svizzera-Colombia 4-3 dcr Argentina-Egitto 3-2 (15? Ibrahim,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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