Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Spagna e Belgio si sfidano per un posto in semifinale

Durante i Mondiali 2026, la Spagna e il Belgio si sono affrontate in una partita valida per una possibile qualificazione alle semifinali. La sfida si è svolta in una cornice di grande tensione, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul campo. I risultati di questa partita, insieme alla classifica aggiornata, sono stati comunicati in tempo reale, coprendo tutte le fasi del torneo, dalla fase a gironi agli ultimi match decisivi.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 10 LUGLIO Spagna-Belgio 0-0 LIVE 9 LUGLIO Francia-Marocco 2-0 (60’ Mbappé, 66’ Dembele) OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Svizzera-Colombia 4-3 dcr Argentina-Egitto 3-2 (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 83? Messi, 90’+2... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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