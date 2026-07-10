Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | la Francia elimina il Marocco e vola in semifinale

La Francia ha eliminato il Marocco e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, che ha superato gli avversari nei quarti di finale. Gli aggiornamenti sulle altre gare, dalla fase a gironi alle finali, sono disponibili in tempo reale. La competizione prosegue con le semifinali e la finalissima che si terranno nelle prossime settimane.

Inter News 24 Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta sulle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale della competizione. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su InterNews24. 9 LUGLIO QUARTI DI FINALE Francia-Marocco 2-0 (60? Mbappé, 66? Dembele) 7 LUGLIO OTTAVI DI FINALE Svizzera-Colombia 4-3 dcr Argentina-Egitto 3-2 (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 83? Messi, 92? Fernandez) USA-Belgio 1-4 (9?, 33? De Ketelaere, 31? Tillman, 57? Vanaken, 93? Lukaku) 6 LUGLIO OTTAVI DI FINALE Portogallo-Spagna 0-1 (91? Merino) 5 LUGLIO OTTAVI DI FINALE Messico-Inghilterra 2-3 (36?, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile-Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 100? rig. 🔗 Leggi su Internews24.com

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