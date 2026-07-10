Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Mbappé e Dembele portano la Francia in semifinale eliminato il Marocco

La Francia ha battuto il Marocco e si è qualificata per la semifinale ai Mondiali 2026. Mbappé e Dembele hanno segnato i gol decisivi. La squadra marocchina è stata eliminata. La fase a gironi, gli ottavi e i quarti sono stati completati, con le squadre avanzate ai turni successivi. La semifinale si giocherà tra le nazionali qualificate. La finale si avvicina, mentre la classifica si aggiorna con le ultime vittorie.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 9 LUGLIO Francia-Marocco 2-0 (60’ Mbappé, 66’ Dembele) OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Svizzera Colombia 4-3 dcr Argentina Egitto 3-2 (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 83? Messi, 90’+2 Fernandez) 7 LUGLIO Stati... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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