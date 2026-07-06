Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | la Norvegia elimina il Brasile alla Francia basta Mbappé per i quarti Tris del Marocco che elimina il Canada
La Norvegia ha battuto il Brasile e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2026, mentre la Francia ha superato il turno grazie a un gol di Mbappé. Il Marocco ha vinto contro il Canada, eliminandolo dalla competizione. Seguono aggiornamenti in tempo reale sui risultati e la classifica delle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinale e finale.
Inter News 24 Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta sulle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale della competizione. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su InterNews24. 5 LUGLIO OTTAVI DI FINALE Brasile-Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 100? rig. Neymar) 4 LUGLIO OTTAVI DI FINALE. Paraguay-Francia 0-1 (70? Mbappé) Canada-Marocco 0-3 (50?, 82? Ounahi, 90+8? Rahimi) SEDICESIMI DI FINALE. Colombia-Ghana 1-0 (Arias 14?) Argentina-Capo Verde 3-2 dts (29? Messi, 59? Duarte, 92? Lisandro Martinez, 103? Lopes Cabral, 111? aut. 🔗 Leggi su Internews24.com
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