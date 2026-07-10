Tre uomini di origine magrebina sono stati denunciati dalla polizia dopo una rissa avvenuta alla Rocca Brancaleone. Le cause del confronto non sono state rese note. La polizia è intervenuta per sedare la lite e ha identificato i tre coinvolti. Non ci sono stati altri feriti o danni segnalati. La vicenda si è conclusa con le denunce a carico dei tre individui.

Le ragioni che hanno infuocato gli animi, non sono note. Di sicuro i tre, tutti magrebini, avrebbero continuato a darsela con veemenza se non fosse intervenuta la polizia. La loro nottata è finita così con una denuncia a piede libero a testa per rissa. Si tratta di due uomini di origine marocchina di 20 e 30 anni. E di un tunisino di 20 anni. Tutto è accaduto mercoledì scorso nella sontuosa cornice cittadina dell’area Rocca Brancaleone. L’allarme ha raggiunto la sala operativa a ridosso delle 23.30. Sul posto sono giunte in breve un paio di Volanti: ed è stato grazie agli agenti che l’‘incendio’ è stato domato sul nascere: se non vi fosse... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa alla Rocca Brancaleone. Interviene la polizia e denuncia tre magrebini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavori alla Rocca Brancaleone. Rimandata a oggi la decisione sugli spettacoli in programmaI lavori di riparazione della tribuna della Rocca Brancaleone sono iniziati ieri, dopo il cedimento di circa quaranta sedute durante uno spettacolo...

Riccardo Muti alla Rocca Brancaleone con “Nobilissima visione”Riccardo Muti si è esibito alla Rocca Brancaleone con il concerto “Nobilissima visione”.

Temi più discussi: Rissa alla Rocca Brancaleone. Interviene la polizia e denuncia tre magrebini; Rissa alla Rocca Brancaleone: tre denunciati dalla Polizia; Ravenna, rissa nella notte alla Rocca Brancaleone: tre giovani denunciati; Rissa alla Rocca Brancaleone, tre denunciati dalla Polizia: uno aveva con sé cocaina.

Rissa alla Rocca Brancaleone. Interviene la polizia e denuncia tre magrebiniLe ragioni che hanno infuocato gli animi, non sono note. Di sicuro i tre, tutti magrebini, avrebbero continuato a darsela con veemenza se non fosse intervenuta la polizia. La loro nottata è finita cos ... ilrestodelcarlino.it

Rissa alla Rocca Brancaleone: tre denunciatiNella serata di ieri, 8 luglio, la Polizia di Stato di Ravenna ha denunciato tre soggetti per rissa, arginando sul nascere un episodio che, laddove non vi fosse stato un intervento immediato, avrebbe ... ravennawebtv.it