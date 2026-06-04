I lavori di riparazione della tribuna della Rocca Brancaleone sono iniziati ieri, dopo il cedimento di circa quaranta sedute durante uno spettacolo del Ravenna Festival. La decisione sulla programmazione degli spettacoli previsti è stata rinviata a oggi. La tribuna, che si trova in un'area storica, è stata sottoposta a interventi di ripristino per garantire la sicurezza. Non sono stati segnalati feriti o incidenti durante il cedimento.

Sono in corso da ieri i lavori per il ripristino delle circa quaranta sedute della tribuna della Rocca Brancaleone che hanno ceduto domenica sera durante lo spettacolo del Ravenna Festival. Ancora, tuttavia, non si sa se la nuova arena, inauguarata sabato scorso, sarà disponibile per gli spettacoli di sabato e domenica. La decisione era attesa per ieri pomeriggio, ma l’Amministrazione ha rimandato la decisione ad oggi. "A seguito delle verifiche – ha scritto in un nota – si sono resi necessari alcuni interventi condivisi tra Comune, ditta e collaudatore e domani si stabilirà se le tempistiche delle modifiche sono, come auspicato, compatibili con la programmazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla Rocca Brancaleone. Rimandata a oggi la decisione sugli spettacoli in programma

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