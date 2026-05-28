Riccardo Muti alla Rocca Brancaleone con Nobilissima visione
Riccardo Muti si è esibito alla Rocca Brancaleone con il concerto “Nobilissima visione”. L’evento ha visto la musica sinfonica incontrare elementi di pensiero e spiritualità, creando un’atmosfera suggestiva. La performance ha attirato un pubblico vario, interessato alla fusione tra musica e riflessione. La serata si è svolta in un contesto storico, arricchendo l’esperienza con l’ambiente della fortezza.
La grande musica sinfonica incontra il pensiero e la spiritualità nella suggestiva cornice della Rocca Brancaleone. Domenica 7 giugno Ravenna Festival presenta “Nobilissima visione”, appuntamento che vedrà sul podio il maestro Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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