Riccardo Muti alla Rocca Brancaleone con Nobilissima visione

Notizia in breve

Riccardo Muti si è esibito alla Rocca Brancaleone con il concerto “Nobilissima visione”. L’evento ha visto la musica sinfonica incontrare elementi di pensiero e spiritualità, creando un’atmosfera suggestiva. La performance ha attirato un pubblico vario, interessato alla fusione tra musica e riflessione. La serata si è svolta in un contesto storico, arricchendo l’esperienza con l’ambiente della fortezza.