Liberazione vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto | è la terza volta nel 2026

Nella mattina del 25 aprile, a Firenze, è stata danneggiata la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e insignita della medaglia d’oro al valor civile. Questa è la terza volta nel 2026 che la targa viene vandalizzata. L’episodio si aggiunge a un serie di atti simili avvenuti nello stesso periodo.

Nella mattina del 25 aprile è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e medaglia d’oro al valor civile. A darne notizia è stata l’assessora comunale all’Urbanistica Caterina Biti, con un post pubblicato sui social.“Oggi, però, ci svegliamo così: con la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Foibe, vandalizzata la targa di Norma Cossetto e bavaglio a MeniaMentre l'Italia si ricompatta nel ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, c'è chi sceglie ancora una volta la via dell'insulto... Sorgane, di nuovo vandalizzata la targa a Norma Cossetto. “La memoria non si infanga”Un nuovo atto vandalico ha colpito il giardino di Sorgane intitolato a Norma Cossetto. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Firenze, vandalizzata per la terza volta la targa per Norma Cossetto. Liberazione, vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto: è la terza volta nel 2026L’assessora Caterina Biti: Continueremo a ripristinare ogni singola targa, monumento, lapide che sarà vandalizzata ... firenzetoday.it Firenze, vandalizzata per la terza volta la targa per Norma CossettoGettata a terra per la terza volta la targa per Norma Cossetto a Firenze, nel giardino a lei intitolato, a Sorgane. 055firenze.it