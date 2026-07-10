Rinnovo del brand e identità visiva per il Palermo | nuova era di emozioni e passione

Il Palermo ha annunciato il rinnovo del brand e dell’identità visiva, segnando un cambio di immagine ufficiale. La squadra, allenata da Pippo Inzaghi, si trova in ritiro in Val Gardena per l’inizio della stagione. Contestualmente, il club ha avviato un progetto di rebranding volto a rinnovare l’aspetto visivo e rafforzare la propria presenza. La comunicazione ufficiale ha evidenziato l’obiettivo di combinare tradizione e innovazione nel nuovo posizionamento.

Palermo FC: Un Nuovo Inizio tra Tradizione e Innovazione. PALERMO (ITALPRESS) – La stagione calcistica si apre con i ragazzi di Pippo Inzaghi in ritiro in Val Gardena, mentre il club rosanero lancia un ambizioso progetto di branding. Questo nuovo percorso si basa su un rinnovato posizionamento strategico e un sistema di identità visiva che mira a rafforzare il legame tra il Palermo e la sua città. L’obiettivo è di valorizzare gli aspetti storici, culturali e sportivi che rendono Palermo unica nel panorama nazionale e internazionale. Il colore rosa, simbolo indispensabile del Palermo, è al centro di questa trasformazione. Da oltre cento anni, il rosa rappresenta un’icona globale, accendendo l’orgoglio della città e costruendo un’immagine forte sul palcoscenico mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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