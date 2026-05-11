Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 lancia la sua nuova identità visiva

A Parma è stata presentata la nuova identità visiva di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. La scelta grafica mira a trasmettere un’immagine forte, fresca e dinamica, che rappresenti le generazioni più giovani, il confronto tra diverse età e il cambiamento. La presentazione è avvenuta attraverso un evento pubblico, con dettagli sui nuovi elementi visivi e le linee guida per la comunicazione futura.

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Creare un'immagine forte, fresca e dinamica in grado di rappresentare le nuove generazioni, il dialogo intergenerazionale e la trasformazione.Il Comitato per Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 dà vita a un'anticipazione di alcuni elementi dell'identità visiva della manifestazione.Un'identità.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capitale Europea dei Giovani: conclusa la valutazione di oltre 200 progettiSi è conclusa la fase di valutazione delle oltre 200 idee progettuali raccolte per Parma European Youth Capital 2027, frutto di un percorso che ha... Leggi anche: Dolomiti Energia a Key con la nuova identità visiva Argomenti più discussi: Parma capitale europea dei giovani 2027, ecco il nuovo logo: la storica P si unisce all'energia delle nuove generazioni; Festa dell’Europa: anche Parma partecipa alla Spring School of Europe di Ventotene; Parma European Youth Capital 2027: il nuovo concept visivo punta su giovani, inclusione e identità europea; A Parma la Costituente del Futuro: come sarà l'Italia 2040 (non pensando al prossimo sondaggio). Parma capitale europea dei giovani 2027, ecco il nuovo logo: la storica P si unisce all'energia delle nuove generazioni x.com