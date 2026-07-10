Rimborso 730 perché può non arrivare a luglio | quando viene accreditato

Il rimborso del modello 730 potrebbe non arrivare a luglio, anche per chi ha inviato la dichiarazione entro fine maggio. In alcuni casi, l’accredito viene effettuato in settimane successive, senza una data precisa. I lavoratori dipendenti che attendono il rimborso nella busta paga di luglio potrebbero dover aspettare più a lungo, a seconda delle tempistiche dell’Agenzia delle Entrate e del datore di lavoro.

Molti lavoratori dipendenti che hanno presentato il modello 730 entro la fine di maggio si aspettano di ricevere il rimborso Irpef nella busta paga di luglio. In alcuni casi, però, l’accredito può slittare senza che ciò dipenda da errori nella dichiarazione. Quando viene pagato il rimborso. La procedura prevede che, dopo l’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate elabori i dati e trasmetta il risultato contabile al sostituto d’imposta, cioè al datore di lavoro o all’ente pensionistico, che provvede all’erogazione del rimborso. Se il modello è stato trasmesso entro la fine di maggio, in condizioni ordinarie il rimborso viene generalmente riconosciuto nella busta paga di luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Rimborso 730: quando arriva davvero Attenzione

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