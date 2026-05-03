Un caso giudiziario ha analizzato la questione della web tax applicata alle attività di e-commerce. In particolare, si è deciso di distinguere tra le operazioni di intermediazione con interfaccia digitale e le cessioni in conto vendita, anche quando si assume il rischio. La decisione stabilisce quando la tassa deve essere pagata e quando, invece, può essere richiesta una restituzione. La sentenza riguarda le modalità di applicazione della tassazione nel commercio online.

Sì all’applicazione quando c’è un’intermediazione. No quando si tratta di una cessione diretta al cliente, anche se con la formula del conto vendita. In quella che è – a quanto risulta – una delle prime pronunce dei giudici tributari sulla web tax italiana (la digital service tax applicata sul 3% dei ricavi) arriva una delimitazione di quando scatta o meno il prelievo, con il riconoscimento anche del diritto al rimborso se quanto versato non era dovuto. La questione è stata al centro della sentenza 29212026 della Corte di giustizia tributaria (Cgt) di Milano (presidente Chindemi, relatore Pavone), che ha accolto il ricorso di una società che...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - E-commerce, ecco quando va pagata (e quando no) la web tax. Così può arrivare il rimborso

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