Riforma istituti tecnici la Flc Cgil al Ministero | Dati sullo sciopero fuorvianti

La Flc Cgil ha commentato i dati sullo sciopero relativi alla riforma degli istituti tecnici, definendoli fuorvianti. La federazione ha diffuso un comunicato stampa in risposta a una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito che riguardava questo tema.

La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL ha diffuso un comunicato stampa in risposta alla nota pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo la riforma degli istituti tecnici. La sigla sindacale espone la propria posizione sulle dichiarazioni dell’Amministrazione, intervenendo sui dati di adesione allo sciopero e sulle motivazioni che hanno portato alle recenti modifiche del testo normativo. Il primo punto affrontato dalla Flc Cgil riguarda le percentuali fornite da Viale Trastevere sulla partecipazione alla protesta del 7 maggio. Il dicastero aveva indicato un’adesione pari all’1,78%. Il sindacato fornisce la propria... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma degli Istituti Tecnici, sit-in della FLC-CGIL in tutto Abruzzo per dire NO

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