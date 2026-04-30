Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio FLC CGIL | Fermiamo una riforma che taglia ore e futuro

Il 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale indetto dalla FLC CGIL, coinvolgendo insegnanti, personale amministrativo e dirigenti degli istituti tecnici. La protesta nasce in risposta a una riforma che, secondo la sigla sindacale, ridurrebbe le ore di insegnamento e compromettere il futuro delle scuole tecniche. La mobilitazione si svolgerà in diverse regioni del paese, con manifestazioni e assemblee.

Il prossimo 7 maggio la FLC CGIL ha indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà docenti, personale ATA e presidi. Lo scopo è quello di bloccare o, quantomeno, posticipare l'introduzione della riforma degli istituti tecnici. Il sindacato denuncia un impoverimento dell'offerta formativa, un eccessivo asservimento della scuola alle necessità immediate delle imprese locali e una drastica riduzione del personale dovuta al taglio dei quadri orari. Nonostante le rassicurazioni temporanee del Ministero, la mobilitazione prosegue per evitare ripercussioni irreversibili sul valore del titolo di studio e sulla stabilità occupazionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio“È stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e... Riforma istituti tecnici, FLC CGIL scrive a Valditara: forte malessere nelle scuole e rischio taglio cattedre. Chiesto il rinvio al 2027/2028La FLC CGIL chiede a Valditara di rinviare la riforma degli istituti tecnici al 2027 per evitare tagli alle cattedre L'articolo Riforma istituti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: fermiamo una riforma che taglia ore e futuro; Riforma degli istituti tecnici, salta il tavolo. La Cgil: Il 7 maggio sarà sciopero; GIOVEDÌ 7 MAGGIO SCIOPERO CONTRO LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI; Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio. No alla riforma: 7 maggio istituti tecnici in scioperoLo ha proclamato la Flc Cgil che denuncia l’assenza di risposte adeguate alle pesanti ricadute sulla qualità della didattica, sulle condizioni di lavoro del personale e sui livelli occupazionali ... flcgil.it Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggioÈ stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. orizzontescuola.it https://www.flcgil.it/scuola/sciopero-istituti-tecnici-il-7-maggio-fermiamo-una-riforma-che-taglia-ore-e-futuro.flc - facebook.com facebook