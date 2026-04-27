Riforma istituti tecnici FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio

Il sindacato FLC CGIL ha annunciato uno sciopero di 24 ore previsto per il 7 maggio, coinvolgendo il personale degli istituti tecnici dell’Area e del settore Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le politiche in atto nel sistema scolastico tecnico, e si svolgerà in tutta Italia. La mobilitazione interesserà tutte le scuole di questa categoria.

“È stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Riforma istituti tecnici, FLC CGIL scrive a Valditara: forte malessere nelle scuole e rischio taglio cattedre. Chiesto il rinvio al 2027/2028La FLC CGIL chiede a Valditara di rinviare la riforma degli istituti tecnici al 2027 per evitare tagli alle cattedre L'articolo Riforma istituti...

Riforma degli istituti tecnici, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione: richiesto lo slittamento all’anno scolastico 2027/2028Tramite comunicato, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione chiedendo di posticipare la riforma degli istituti tecnici al 20272028 L'articolo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Riforma degli Istituti Tecnici: secondo tavolo di conciliazione tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e FLC CGIL; Istituti tecnici, organici 2026/2027: note ministeriali senza tutele e quadri orari bocciati dal CSPI; Riforma istituti tecnici, FLC Cgil Chieti: ‘Tagli agli organici e rischio discriminazione territoriale’; Riforma degli istituti tecnici, stato di agitazione nelle scuole modenesi.

Istituti tecnici e professionali, riforma 4+2. Frassinetti: Adesso è strutturata, è ordinamentale e gli iscritti e i laboratori sono raddoppiatiA Firenze, Frassinetti conferma che la filiera 4+2 degli istituti tecnici diventa ordinamentale, raddoppiando gli iscritti e avvicinando le aziende ... orizzontescuola.it

Riforma istituti tecnici: Modena dice no. Stato d’agitazione nelle scuoleIn un territorio dove il legame tra istruzione tecnica e tessuto produttivo è storicamente consolidato, la Riforma Valditara degli istituti tecnici viene accolta con profonda preoccupazione da chi l ... sassuolo2000.it

Riforma degli Istituti tecnici di Valditara: verso i nuovi licei (forse) già a partire da settembre Leggi qui: https://www.scuolalink.it/riforma-degli-istituti-tecnici-di-valditara-verso-i-nuovi-licei-forse-gia-a-partire-da-settembre - facebook.com facebook

Istituti tecnici, non è prevista alcuna riforma delle classi di concorso x.com