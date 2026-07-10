Riforma istituti tecnici 2026 | azzerate 132 ore di autonomia al primo biennio salvate geografia e scienze Rosano Anief | Soddisfatti ma servono 50 milioni VIDEO

La riforma degli istituti tecnici prevede la riduzione di 132 ore di autonomia nel primo biennio, mantenendo invece le discipline di geografia e scienze. Dopo un percorso iniziato nel 2022 e ripreso nel 2025, il Ministero dell’Istruzione ha riaperto il confronto con le organizzazioni sindacali. La discussione riguarda anche risorse finanziarie, con un fabbisogno stimato di 50 milioni di euro.

La riforma degli istituti tecnici sta vivendo la sua fase più calda. Dopo un iter iniziato nel lontano 2022 e proseguito nel 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riaperto il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali. L’ultimo incontro, tenutosi l’8 luglio, ha prodotto correttivi significativi rispetto al progetto iniziale, accolti con favore – seppur con riserve – da una delle sigle di categoria più rappresentative. A fare il punto della situazione è Daniela Rosano, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, intervenuta negli studi di Orizzonte Scuola TV. “La riforma parte ufficialmente dall’anno scolastico 2026-2027, ma riguarderà gradualmente tutte le classi fino al 2030”, spiega Rosano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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