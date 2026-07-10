La ministra Anna Maria Bernini ha proposto di abolire i concorsi per il reclutamento universitario. La riforma, ancora in fase di discussione, mira a modificare le modalità di assunzione dei docenti. Bernini, che insegna all’Università di Bologna, ha evidenziato alcuni problemi nel sistema attuale e ha avanzato questa proposta come alternativa. La discussione sulla riforma coinvolge vari esponenti del mondo accademico e politico.

La riforma del reclutamento universitario della ministra Anna Maria Bernini va discussa senza pregiudizi. Bernini conosce l’università non solo come esponente politico, ma anche come docente dell’Università di Bologna, e ha individuato alcuni nodi reali del reclutamento accademico. La riforma abolisce l’Abilitazione Scientifica Nazionale, attribuisce maggiore responsabilità agli atenei, mantiene commissioni con una forte componente esterna, introduce una prova didattica nei concorsi per l’accesso alla docenza e prevede una valutazione dei neoassunti da parte dell’Anvur dopo tre anni. L’obiettivo dichiarato è ridurre la burocrazia, responsabilizzare le università e contrastare il localismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma Bernini sul reclutamento universitario, avanzo una proposta radicale: abolire i concorsi

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