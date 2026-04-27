Tutti licei | una riforma solo nominale o una riforma radicale? Lettera

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una proposta che mira a eliminare la divisione tra licei, istituti tecnici e professionali, durante un evento legato al Premio Maestro del Made in Italy. La proposta si concentra sulla revisione dell’attuale sistema scolastico, con l’obiettivo di superare le differenze tra le diverse tipologie di istituti. La discussione riguarda ora se questa proposta rappresenti una vera riforma o solo un cambiamento superficiale.

Inviato da Eugenio Tipaldi - Superare la distinzione tra licei, istituti tecnici e professionali. È questa la proposta indicata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al Premio Maestro del Made in Italy. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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