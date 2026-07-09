La Camera ha approvato le nuove norme sul reclutamento universitario, scatenando la reazione dei sindacati. La FLC CGIL ha definito la riforma regressiva, affermando che favorisce un sistema universitario di dimensioni ridotte e con fondi insufficienti. La decisione ha riacceso le tensioni tra i rappresentanti dei lavoratori e il governo. La normativa riguarda le modalità di assunzione e il funzionamento delle università italiane.

Il via libera definitivo della Camera alle nuove regole sul reclutamento universitario ha riacceso lo scontro tra sindacati e governo. Per la FLC CGIL si tratta di una riforma regressiva, tagliata su misura per un sistema piccolo e sottofinanziato. La segretaria generale Gianna Fracassi chiede un cambio di modello immediato, a difesa dell'università pubblica e delle migliaia di ricercatori precari.Le criticità del reclutamento universitarioSecondo Fracassi la legge promossa dalla Ministra Bernini raccoglie gli aspetti più problematici della storia accademica italiana. Il testo non elimina la parte più discussa dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e non supera la logica del publish or perish, ma la amplia attraverso i cosiddetti requisiti di ingresso. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Reclutamento universitario: la FLC CGIL boccia la riforma della Ministra Bernini

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