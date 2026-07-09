Allarme Listeria richiamati diversi lotti di Insalata di riso confezionata | gli avvisi del Ministero della salute
Il Ministero della Salute ha emesso cinque avvisi di richiamo per insalata di riso confezionata in vaschette. Il richiamo riguarda prodotti distribuiti con diversi lotti a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. La decisione è stata presa dal produttore per evitare rischi per la salute dei consumatori. Finora non sono stati segnalati casi di malattia associati a questi lotti. Le confezioni interessate sono state ritirate dagli scaffali e non devono essere consumate.
Sono cinque in tutto gli avvisi di richiamo per insalata di riso fresca venduta in vaschette preconfezionate, disposti dallo stesso produttore per probabile presenza microbica di Listeria monocytogenes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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