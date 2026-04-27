Ponte Kennedy c' è la data per la fine dei lavori | quando riapre a due corsie

Il ponte Kennedy sarà riaperto al traffico il 30 aprile, secondo quanto comunicato dagli operai coinvolti nei lavori. Se le condizioni atmosferiche saranno favorevoli, si prevedono di terminare le operazioni di ripristino della pavimentazione sul lato nord del ponte entro quella data. Al termine dei lavori, i pedoni potranno attraversare il ponte su entrambe le sponde del lago, riprendendo la normale fruizione del percorso.

Il conto alla rovescia ha una data. Giovedì 30 aprile, salvo imprevisti legati al maltempo primaverile, gli operai di Acinque Energy Greenway avranno ultimato il ripristino della pavimentazione sul lato nord del Ponte Kennedy e i pedoni potranno tornare a camminare su entrambe le sponde del lago.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Ponte Kennedy: fine lavori teleriscaldamento entro il 30 aprile e riapertura ai pedoni su entrambi i lati [https://primalecco.it/attualita/ponte-kennedy-fine-lavori-teleriscaldamento-entro-il-30-aprile-e-riapertura-ai-pedoni/](https://primalecco.it/attualita/ponte-kenne - facebook.com facebook