RI-SCATTI legami di prossimità contro la solitudine delle famiglie fragili

Una nuova iniziativa si propone di rafforzare i legami di prossimità tra le famiglie fragili per contrastare la solitudine. Quando le reti familiari e di amicizia sono assenti, la mancanza di supporto si trasforma in una condizione permanente. Il progetto mira a creare connessioni più forti tra le persone, offrendo supporto e vicinanza nelle difficoltà quotidiane. La proposta si rivolge a nuclei familiari che affrontano difficoltà e isolamento, cercando di favorire l’interazione e la solidarietà locale.

Quando alla fatica quotidiana si somma la mancanza di reti familiari e amicali, la solitudine smette di essere una condizione passeggera e diventa un rischio strutturale difficile da abbandonare, e a pagarne il prezzo più alto sono soprattutto le donne — sole o parte di nuclei familiari fragili — che affrontano con difficoltà la gestione dei figli, l’utilizzo delle proprie risorse economiche e l’integrazione in una terra diversa da quella di origine. È a questo tipo di situazioni che si rivolge il progetto “ RI-SCATTI – Pratiche di prossimità che non escludono le fragilità”, promosso dall’associazione Laboratorio Famiglie Solidali e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca nel Basso Sebino – da Credaro a Parzanica, con Sarnico e Villongo come punti di riferimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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