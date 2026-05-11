A Aosta si svolge la Settimana delle Famiglie, un evento dedicato a rafforzare i legami tra diverse generazioni. Durante la manifestazione si discuterà di come medici e psicologi possano collaborare per affrontare la solitudine tra anziani e giovani. Sono previste anche attività nei quartieri della città, con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani attraverso iniziative specifiche. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza l’uso di nomi propri.

? Domande chiave Come possono medici e psicologi unire le generazioni contro la solitudine?. Quali attività concrete sono previste nei quartieri di Aosta per i giovani?. Perché la Regione vuole trasformare le famiglie in soggetti politici attivi?. Cosa accadrà al Parco Puchoz se domenica 24 maggio dovesse piovere?.? In Breve Tavola rotonda il 15 maggio al Teatro Plus con esperti Di Maria, Obino, De la Pierre e Le Cause.. Spettacolo teatrale Tinta della compagnia Palinodie previsto per le ore 21 del 15 maggio.. Laboratori diffusi il 16 maggio presso Centro Famiglie, Plus e Bocciofila del Quartiere Cogne.. Gran finale il 24 maggio dalle 15 alle 18 presso il Parco Puchoz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, la Settimana delle Famiglie ricostruisce i legami tra generazioni

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