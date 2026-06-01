È stato pubblicato un volume che raccoglie 275 fotografie di Marilyn Monroe, scattate da 17 fotografi diversi, tra cui Cecil Beaton, Milton Greene, Henri Cartier-Bresson e Richard Avedon. Le immagini ritraggono l’attrice durante diverse fasi della sua vita, alcuni scatti risalgono ai tempi in cui era ancora Norma Jean. Il volume è stato realizzato con costoso e pregiato materiale.

Sono 275 le fotografie contenute in un prezioso e costoso volume di immagini scattate a Marilyn Monroe da 17 grandi fotografi (da Cecil Beaton a Milton Greene, da Henri Cartier-Bresson a Richard Avedon), alcuni vicini all’attrice da quando era ancora Norma Jean, suo nome anagrafico. Fino all’ultimo servizio prima della morte, la notte tra il 4 e il 5 agosto ’62, a 36 anni. Un libro – Marilyn Monroe 100 – realizzato in occasione del centenario della nascita dell’attrice ( 1 giugno ’26 al County Hospital di Los Angeles) dalla Marilyn Monroe Estate, l’agenzia immobiliare ‘luxury’ che oggi mette in vendita la villa dell’attrice a Palm Springs, California. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marilyn Monroe 100, gli scatti di una vita tra mito e solitudine

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Old ,Vintage and historical photos.Part 100

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