Rfi | ripresa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze

La circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella è ripresa alle 4 di venerdì 10 luglio, dopo la conclusione dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana. I lavori, riguardanti la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, sono stati completati e hanno causato temporanei disagi alla circolazione. La tratta è rimasta chiusa per diverse ore durante le operazioni di intervento.

La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle ore 4 di venerdì 10 luglio, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. Nel comunicato delle ferrovie si legge: «Nel corso dell’interruzione è stata completata la rimozione del vecchio impalcato, sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2.000 tonnellate, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Sono state inoltre avviate le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutiche alla realizzazione delle opere necessarie alla posa del nuovo ponte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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2026-01-25 FIRENZE - RIPRESA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NEL NODO FIORENTINO

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