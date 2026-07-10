Ferrovie | Rfi all' alba tornata ripresa regolare cirolazione nel nodo di Firenze**

All'alba, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è tornata a funzionare regolarmente dopo un'interruzione. Rfi ha comunicato che le tratte tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi sono state riaperte. La circolazione era stata sospesa in precedenza, ma ora è ripresa senza ulteriori problemi. La situazione è tornata alla normalità sulla rete ferroviaria coinvolta.

Firenze, 10 lug. - (Adnkronos) - Rfi comunica che la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle ore 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. Nel corso dell'interruzione - si spiega - è stata completata la rimozione del vecchio impalcato, sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2.000 tonnellate, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Sono state inoltre avviate le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutiche alla realizzazione delle opere necessarie alla posa del nuovo ponte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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