RFI Ponte al Pino | ripresa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze

La circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Rifredi, così come tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, è stata ripristinata. La linea era stata interrotta precedentemente, ma ora i treni circolano normalmente. La ripresa riguarda le tratte che collegano le principali stazioni nel nodo di Firenze. Non sono stati segnalati ulteriori interruzioni o problemi sulla rete ferroviaria di questa zona.

La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle ore 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. Nel corso dell’interruzione è stata completata la rimozione del vecchio impalcato, sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2.000 tonnellate, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Sono state inoltre avviate le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutiche alla realizzazione delle opere necessarie alla posa del nuovo ponte. 🔗 Leggi su Tpi.it

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