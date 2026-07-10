La soap opera “Tempesta d’amore” sarà trasmessa in anticipo rispetto al solito, segnando il cambio di orario mattutino. La messa in onda si sposterà prima delle 11, aprendo una nuova fascia televisiva. Questa modifica permette di anticipare la programmazione e di lasciare spazio al TG4 subito dopo. La serie sarà visibile più presto rispetto al passato, con un orario di trasmissione diverso dal precedente.

Novità importanti nella programmazione di Rete 4. Tempesta d’amore anticipa la messa in onda e apre una nuova fascia televisiva che porterà al TG4 e al debutto di Ore 11. Analizziamo la strategia della rete e i possibili effetti sugli ascolti della storica soap. Nuovo cambiamento in arrivo per gli spettatori di Tempesta d’amore. La storica soap opera tedesca, da anni presenza fissa nel palinsesto televisivo italiano, si prepara infatti a una modifica significativa della propria collocazione oraria all’interno della programmazione di Rete 4. A partire da lunedì 24 agosto, gli episodi della serie ambientata nello storico hotel Fürstenhof verranno trasmessi in anticipo rispetto agli orari seguiti negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Rete 4 rivoluziona la mattina: nuova collocazione per Tempesta d’amore!

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