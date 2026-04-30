Cervello e IA | nasce la nuova rete che rivoluziona le cure mediche

A Roma è stata creata una nuova società composta da più di cento professionisti specializzati in neuromodulazione. L'obiettivo è sviluppare tecnologie che combinano intelligenza artificiale e robotica per migliorare le terapie contro malattie come Alzheimer, ictus e depressione maggiore. Questa iniziativa si inserisce nel campo delle cure mediche e mira a portare innovazioni nei trattamenti neurologici.

? Cosa sapere Nasce a Roma la società ISNeT con oltre cento professionisti per la neuromodulazione.. L'integrazione di IA e robotica mira a trattare Alzheimer, ictus e depressione maggiore.. La nuova Italian Society of Neuromodulation and Neurotechnologies (ISNeT) nasce ufficialmente a Roma questo 30 aprile 2026 per unire la medicina alla tecnologia digitale nella cura del cervello. L’iniziativa, che vede già coinvolti oltre cento professionisti, punta a colmare il divario tra le scoperte tecnologiche e la pratica clinica quotidiana, integrando neurologi, psichiatri, ingegneri, psicologi e fisiatri in una rete multidisciplinare. L’obiettivo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervello e IA: nasce la nuova rete che rivoluziona le cure mediche Notizie correlate La protesi microscopica che fa da ponte fra suoni, orecchio e cervello: a Lodi l’intervento di microchirurgia rivoluziona le cure contro la sorditàLodi, 30 marzo 2026 – Collegamento internazionale, nel fine settimana, tra la sala operatoria dell’ospedale di Lodi e il Centro internazionale di... Cinema e IA: nasce lo studio che rivoluziona il set con i video AILa startup specializzata in generazione video tramite intelligenza artificiale Luma ha annunciato la nascita di Innovative Dreams, una società di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il cervello adolescente nell’era digitale tra dopamina e solitudine; Il codice segreto del cervello; Neuroscienze, come il cervello ‘parla’ tra le sue aree: la Medicina Nucleare di Prato protagonista di uno studio internazionale; L'anello che ti sussurra le risposte: arriva il cervello esterno che potenzia la memoria e rivoluziona lo studio. Nasce ISNeT, la rete multidisciplinare che integra robot, realtà virtuale e IA nella cura del cervelloRoma, 30 aprile 2026 - Nasce la Italian Society of Neuromodulation and Neurotechnologies (ISNeT), una Società scientifica che si pone l’obiettivo di integrare le più avanzate tecnologie digitali con l ... insalutenews.it Un anello e l'Ia diventa estensione del cervelloSIENA: Il dispositivo indossabile è nato in Toscana, brevettato dall'ateneo senese. In campo 4 inventori e una dozzina di ricercatori. Come funziona ... toscanamedianews.it “Cosa ti dice il cervello” Ti sei mai chiesto come funziona il tuo cervello Questa meravigliosa macchina biologica è il nostro centro di controllo. Eppure, nonostante i grandi progressi delle neuroscienze, gran parte del suo funzionamento rimane ancora un mist - facebook.com facebook Neuroscienze | Se il cervello è imperfetto, perché funziona così bene Un video con Giorgio Vallortigara x.com