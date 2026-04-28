A Olbia è stato avviato il procedimento per la realizzazione di una nuova stazione elettrica di Terna, come annunciato dal Ministero competente. Il progetto prevede l’installazione di quattro chilometri di cavi interrati per migliorare la rete di distribuzione elettrica nella regione. L’intervento fa parte di un piano più ampio volto a potenziare le infrastrutture energetiche dell’isola.

? Cosa sapere Il Ministero avvia l'iter per la nuova stazione elettrica di Terna a Olbia.. Il piano prevede quattro chilometri di cavi interrati per potenziare la rete sarda.. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha attivato l’iter autorizzativo per la nuova stazione elettrica di Olbia, dando il via alla pubblicazione delle aree interessate dal progetto di potenziamento infrastrutturale gestito da Terna. L’intervento, che vede coinvolto il gestore della rete nazionale, nasce per rispondere a una specifica richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale presentata dal distributore locale. L’obiettivo tecnico è blindare l’efficienza del sistema energetico dell’area, garantendo flussi più stabili e una gestione della distribuzione superiore in termini di affidabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia si rivoluziona: via al piano per la nuova rete elettrica

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