Repubblica l’assemblea dei giornalisti sfiducia il direttore dimissionario Orfeo

L’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha espresso sfiducia nei confronti del direttore dimissionario, che da settembre assumerà lo stesso ruolo in un’azienda concorrente. La decisione è stata presa dopo la comunicazione delle dimissioni, che hanno sorpreso il gruppo di giornalisti. Il direttore attuale lascerà il suo incarico prima di entrare in una nuova società editrice, mantenendo comunque il ruolo fino alla fine del suo incarico.

L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica ha accolto con stupore le dimissioni del direttore Mario Orfeo, che da settembre ricoprirà il medesimo ruolo in un’azienda concorrente (Editoriale Nazionale, editore di Qn, Resto del Carlino, Nazione e Giorno). I cronisti l’hanno sfiduciato in nome del conflitto di interessi che si viene a creare tra l’attuale direzione di Repubblica e l’annunciato incarico. «Direttore, riteniamo che non sia opportuno che da oggi faccia il giornale, visto che è stato ufficialmente comunicato il tuo passaggio alla concorrenza», ha detto Matteo Pucciarelli, membro del Comitato (a nome di tutta la rappresentanza sindacale), durante la consueta riunione del mattino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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