Mario Orfeo lascia Repubblica e segue Del Vecchio | sarà direttore editoriale dei giornali del gruppo QN

Da open.online 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Orfeo ha lasciato la direzione di Repubblica per diventare direttore editoriale dei giornali del gruppo QN Media, che include Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del gruppo, che da alcuni mesi è sotto il controllo di Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo assume il nuovo ruolo all’interno del gruppo che gestisce diversi quotidiani nazionali e locali.

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Mario Orfeo lascia Repubblica e passa alla direzione di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Ad annunciarlo è una nota dello stesso gruppo editoriale, di cui ha assunto il controllo nei mesi scorsi Leonardo Maria Del Vecchio. Nel nuovo ruolo, annuncia QN Media, Orfeo «affiancherà l’editore e l’amministratore delegato nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo». Il progetto del nuovo QN. Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale. 🔗 Leggi su Open.online

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