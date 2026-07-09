Mario Orfeo lascia Repubblica e segue Del Vecchio | sarà direttore editoriale dei giornali del gruppo QN
Mario Orfeo ha lasciato la direzione di Repubblica per diventare direttore editoriale dei giornali del gruppo QN Media, che include Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del gruppo, che da alcuni mesi è sotto il controllo di Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo assume il nuovo ruolo all’interno del gruppo che gestisce diversi quotidiani nazionali e locali.
Mario Orfeo lascia Repubblica e passa alla direzione di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Ad annunciarlo è una nota dello stesso gruppo editoriale, di cui ha assunto il controllo nei mesi scorsi Leonardo Maria Del Vecchio. Nel nuovo ruolo, annuncia QN Media, Orfeo «affiancherà l’editore e l’amministratore delegato nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo». Il progetto del nuovo QN. Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale. 🔗 Leggi su Open.online
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