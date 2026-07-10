Repubblica giornalisti sfiduciano il direttore Mario Orfeo per conflitto di interessi
L’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha sfiduciato il direttore Mario Orfeo con un voto ampio, citando un conflitto di interessi come motivo. La decisione si basa su differenze di opinioni riguardo alla gestione e alle possibili influenze esterne sulla linea editoriale. La sfiducia è stata approvata senza indicare ulteriori dettagli sui motivi specifici o sulle conseguenze immediate. La decisione riguarda esclusivamente l’area dei giornalisti e non ha ancora determinato eventuali azioni successive.
Il direttore di Repubblica Mario Orfeo è stato sfiduciato dall’assemblea dei giornalisti della testata con un voto a larga maggioranza con la motivazione del conflitto di interessi. Tutto inizia ieri, quando il direttore ha annunciato che fra due mesi, il prossimo 9 settembre, diventerà direttore editoriale dei quotidiani del gruppo Del Vecchio: Qn, Resto del Carlino, Nazione, Giorno. Una situazione che, per i giornalisti di Repubblica, rende impossibile continuare con Orfeo come direttore. “Considerato il palese conflitto di interessi tra la direzione di Repubblica e il futuro incarico ad un gruppo editoriale concorrente del nostro giornale, l’assemblea sfiducia Mario Orfeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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