repubblica giornalisti sfiduciano il direttore mario orfeo per conflitto di interessi

Notizia in breve

L’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha sfiduciato il direttore Mario Orfeo con un voto ampio, citando un conflitto di interessi come motivo. La decisione si basa su differenze di opinioni riguardo alla gestione e alle possibili influenze esterne sulla linea editoriale. La sfiducia è stata approvata senza indicare ulteriori dettagli sui motivi specifici o sulle conseguenze immediate. La decisione riguarda esclusivamente l’area dei giornalisti e non ha ancora determinato eventuali azioni successive.