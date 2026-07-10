La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report, una scelta annunciata in seguito a una decisione di Telemeloni, che si lega al caso Lavitola. Tre consiglieri si sono opposti, affermando che si tratta di vendette e censure. La sospensione interrompe le trasmissioni del programma, che da anni si proponeva di approfondire temi di inchiesta giornalistica.

Missione (quasi) compiuta. Dopo anni di tentativi, il centrodestra è quasi riuscito a far sospendere le repliche estive di Report e a dipingere il conduttore Sigfrido Ranucci come una figura da prendere con le molle e non la vittima di una bomba. Dove ha fallito un attentato, è riuscita l’indagine su quell’attentato. Sospese le repliche estive di Report. È bastata una nota di poche righe di Viale Mazzini: “In attesa che si faccia piena chiarezza (sull’attentato, ndr )”, la Direzione Approfondimento ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive della trasmissione “a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore”. Traduzione: il patrimonio è prezioso, ma nel dubbio lo si esclude dalla visione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Report, la Rai sospende le repliche estive. La decisione di Telemeloni sulla scia del caso Lavitola. Tre consiglieri contro la scelta: “No a vendette e censure”

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