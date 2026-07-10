rai sospende report

Rai ha sospeso temporaneamente Report mentre si svolgono le verifiche sulla situazione legata al conduttore Sigfrido Ranucci. La decisione è stata presa in attesa di chiarire i fatti e fare piena luce sulla vicenda. La sospensione riguarda tutte le attività del programma fino a nuove comunicazioni ufficiali. La rete ha confermato l’assenza del conduttore dalle prossime puntate, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi.

In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico.Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre. lo comunica Rai in una nota stampa. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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