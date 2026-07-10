Una villa a Medellin appartenente a René Higuita è stata confiscata dalle autorità. L’immobile è stato sequestrato perché si sospetta sia stato acquistato con denaro proveniente da attività illecite legate a Pablo Escobar. La questione riguarda le origini dei fondi utilizzati per l’acquisto della proprietà. La confisca si inserisce in un procedimento giudiziario più ampio che coinvolge altri beni e soggetti legati a scandali finanziari e criminali nel settore del narcotraffico.

Il mito di René Higuita, l'iconico portiere colombiano celebre per la sua leggendaria "parata dello scorpione", si ritrova nuovamente al centro di una tempesta giudiziaria. Un tribunale di Medellín ha infatti ordinato il sequestro di una lussuosa proprietà dell'ex calciatore, situata nell'esclusivo quartiere di El Poblado. Secondo gli inquirenti, che hanno condotto un'indagine durata dodici anni, l'immobile sarebbe stato acquistato nel 1992 utilizzando proventi illeciti del cartello di Pablo Escobar. La Procura sostiene che la proprietà sia stata oggetto di complessi trasferimenti e manovre documentali - tra cui firme falsificate - finalizzate a nascondere l'origine criminale dei fondi prima che il titolo passasse ufficialmente nelle mani di Higuita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - René Higuita nei guai, confiscata la sua villa a Medellin: "Comprata coi soldi di Pablo Escobar"

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