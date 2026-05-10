Droga incartata con la foto di Pablo Escobar

Durante un controllo, un individuo ha estratto dalla tasca del giubbotto un pacchetto incartato con una foto di Pablo Escobar. La scena ha attirato l’attenzione degli agenti, e al suo interno sono stati trovati sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della merce e l’arresto della persona coinvolta. La foto sul pacchetto ha confermato i sospetti circa il contenuto.

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Quando ha estratto il pacchetto dalla tasca del giubbotto anche gli ultimi dubbi sul contenuto sono improvvisamente svaniti. Il panetto di hashish, dal peso di oltre un etto, era ben confezionato con l’immagine di Pablo Escobar il narcotrafficante colombiano più conosciuto al mondo. Immagine a parte anche il contenuto era destinato allo spaccio ma i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana lo hanno intercettato l’altro pomeriggio in una zona residenziale di Ceparana. I militari impegnati in una operazione di controllo della zona proprio per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti si sono insospettiti della presenza di Jarmouni Ezzitouni, marocchino del 1996, con numerosi precedenti in materia di spaccio e una lunga serie di nomi differenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Droga incartata con la foto di Pablo Escobar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pinina: Il Sicario Più Letale e Fedele di Pablo Escobar Notizie correlate La Colombia abbatterà ‘gli ippopotami di Pablo Escobar’: il caso(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, le autorità della Colombia hanno autorizzato un piano per l'abbattimento di decine di... Leggi anche: Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar a rischio soppressione