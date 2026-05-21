Lo Stato ha confiscato un ex museo situato nel quartiere Las Palmas di Medellín, un edificio che in passato era stato pagato con denaro proveniente dal narcotraffico. Prima del sequestro, non è stato chiarito chi fosse il gestore effettivo dell'immobile. L’edificio, che si trova in una zona di alto valore immobiliare, era stato finanziato con risorse illegali legate al traffico di droga. La confisca fa parte di un’azione più ampia volta a smantellare patrimoni illeciti.

? Domande chiave Chi gestiva concretamente l'immobile prima del sequestro dello Stato?. Come è stato finanziato l'edificio nel quartiere Las Palmas?. Perché la demolizione della struttura è considerata un atto simbolico?. Quali legami patrimoniali ha cercato di recidere la giustizia colombiana?.? In Breve Immobile nel quartiere Las Palmas gestito da Roberto noto come el Osito. Edificio già sequestrato dalle autorità nel luglio 2023 e successivamente demolito. Oltre 46 mila morti a Medellín tra il 1983 e il 1994. Sindaco Federico Gutiérrez punta a colpire i legami patrimoniali dei cartelli. La giustizia colombiana ha disposto la confisca definitiva dell’ex museo di Pablo Escobar a Medellín, stabilendo che l’immobile nel quartiere Las Palmas era stato finanziato con i proventi del narcotraffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medellín: lo Stato confisca l’ex museo di Escobar, pagato col narcotraffico

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