Regno Unito 18enne accoltellato muore dopo l' arresto | le immagini del fermo

Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato fermato dalla polizia nel Regno Unito. Durante l’arresto, ha ripetuto più volte di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare, mentre gli agenti lo stavano ammanettando. Sono state diffuse immagini del momento del fermo, che mostrano l’individuo in stato di agitazione prima del decesso. Le autorità hanno avviato un’indagine sulla vicenda.

Ha ripetuto più volte “ Sono stato accoltellato. Non riesco a respirare ” agli agenti di polizia che lo stavano ammanettando. Henry Nowak, studente di 18 anni, è morto lo scorso dicembre mentre veniva arrestato dalla polizia britannica. È quanto emerso dal video delle telecamere indossate da uno degli agenti intervenuti il 3 dicembre 2025 a Southampton, in Inghilterra. Il 18enne era stato ammanettato dopo che Vickrum Digwa, 23 anni, lo aveva accusato davanti agli agenti di un attacco con un movente razzista. “Mi ha tolto il turbante e mi ha afferrato per i capelli”, ha detto, prima di riferire di essere rimasto lievemente ferito. In realtà... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Regno Unito, 18enne accoltellato muore dopo l'arresto: le drammatiche immagini del fermo

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