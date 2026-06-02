Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato e poi ammanettato dalla polizia. Durante gli ultimi momenti, ha ripetuto più volte agli agenti di non riuscire a respirare, mentre si trovava a terra in condizioni critiche. La polizia ha proceduto con le manette mentre il ragazzo era in fin di vita. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione degli interventi da parte delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Lo studente Henry Nowak ripetè più volte agli agenti di polizia “Non riesco a respirare” mentre giaceva morente ammanettato dopo essere stato accoltellato. È quanto emerso dal video delle telecamere indossate da uno degli agenti intervenuti il 3 dicembre 2025 a Southampton, in Inghilterra. Il 18enne era stato ammanettato dopo che Vickrum Digwa, 23 anni, lo aveva accusato davanti agli agenti di averlo attaccato con un movente razzista. In realtà ad aver sferrato l’attacco era stato lo stesso Digwa che aveva inferto colpi di arma da taglio da 21 cm alle gambe e al cuore di Nowak e per questo è stato condannato all’ergastolo con pena minima di 21 anni di carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, morte 18enne Nowak: ammanettato dalla polizia dopo essere stato accoltellato

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Großbritannien: Henry Nowak starb in Handschellen – nachdem er Opfer einer Messerattacke wurde

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