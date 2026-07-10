Regione Puglia-sindacati | accordo integrativo per il 118 Impegno di spesa da 24 milioni di euro
La Regione Puglia ha firmato un accordo integrativo sul servizio 118, con un impegno di spesa di 24 milioni di euro. L'intesa è stata raggiunta nel tardo pomeriggio di oggi tra rappresentanti regionali e sindacati. L’accordo prevede interventi per migliorare il servizio e garantire risorse aggiuntive. Nessuna comunicazione è stata rilasciata su ulteriori dettagli o modalità di distribuzione delle risorse.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È stato siglato nel tardo pomeriggio di oggi l’accordo integrativo regionale sul 118. L’accordo che prevede un impegno di spesa per la Regione di 24 milioni di euro, in coerenza con quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale, è stato siglato dall’assessore alla Salute Donato Pentassuglia, dal direttore del Dipartimento regionale Vito Montanaro e dalle organizzazioni sindacali FIMMG, SMI, SNAMI, F.M.T. Un accordo che, seppur legato ai vincoli dettati dal Piano di rientro, riconosce a pieno l’impegno dei medici che prestano servizio nel 118, tassello cruciale dell’assistenza in emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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