Regione Puglia-sindacati | accordo integrativo per il 118 Impegno di spesa da 24 milioni di euro

Notizia in breve

La Regione Puglia ha firmato un accordo integrativo sul servizio 118, con un impegno di spesa di 24 milioni di euro. L'intesa è stata raggiunta nel tardo pomeriggio di oggi tra rappresentanti regionali e sindacati. L’accordo prevede interventi per migliorare il servizio e garantire risorse aggiuntive. Nessuna comunicazione è stata rilasciata su ulteriori dettagli o modalità di distribuzione delle risorse.