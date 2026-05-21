Max Mara Manifattura San Maurizio | Raggiunto accordo coi sindacati su integrativo

Max Mara Manifattura San Maurizio ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali riguardo a una nuova ipotesi di rinnovo del contratto integrativo. La comunicazione è stata diffusa dalla stessa azienda e riguarda le trattative per aggiornare le condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti. L’intesa si riferisce a un accordo che riguarda le modalità di rinnovo e le eventuali modifiche contrattuali da applicare nel prossimo futuro.

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Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – «Manifattura San Maurizio comunica con soddisfazione il raggiungimento dell’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali su una ipotesi di accordo di rinnovo della contrattazione integrativa». A renderlo noto è l’azienda di produzione tessile del Gruppo MaxMara, maison di fashion moda di Reggio. La denuncia della Cgil A luglio 2025 la Cgil denunciò le condizioni di lavoro ritenute inaccettabili da parte di un gruppo di lavoratrici. Una vertenza che scaturì una serie di polemiche non solo a livello locale e che causò in parte anche ad una crisi di rapporti col Comune di Reggio (una consigliera del Pd portò la discussione in consiglio comunale) fino ad arrivare al clamoroso dietrofront della famiglia Maramotti del gruppo MaxMara rispetto al progetto del ‘Polo della Moda’ che doveva sorgere alle ex Fiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Max Mara Manifattura San Maurizio: “Raggiunto accordo coi sindacati su integrativo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maxi furto a San Maurizio. Razziati cappotti Max Mara: "Colpo da professionisti"Un colpo rapido e organizzato nei minimi dettagli, quello che nella notte tra giovedì e venerdì si è verificato presso lo stabilimento della... Leggi anche: Coop, raggiunto l'accordo tra azienda e sindacati su esuberi (180), riorganizzazione e tre aperture Max Mara Manifattura San Maurizio: Raggiunto accordo coi sindacati su integrativoL’annuncio dell’azienda dopo le proteste delle lavoratrici e della vertenza della Cgil a luglio scorso col quale si denunciavano condizioni inaccettabili ... ilrestodelcarlino.it Sciopero max mara a Reggio Emilia, lavoratrici denunciano pressioni e condizioni insostenibili alla manifattura san MaurizioA Reggio Emilia, i lavoratori di Max Mara alla Manifattura San Maurizio scioperano denunciando condizioni di lavoro pesanti, metodi gestionali obsoleti e mancanza di confronto con l’azienda. - ... gaeta.it