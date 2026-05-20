Agroalimentare la svolta della Regione Puglia | al via un bando da 40 milioni di euro

Da baritoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha annunciato l'avvio di un bando da 40 milioni di euro destinato al settore agroalimentare. La misura mira a migliorare la capacità di trasformazione delle produzioni agricole e a valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali. La strategia regionale si concentra anche sul sostegno all'innovazione come elemento chiave per sviluppare un modello di crescita nel settore. L'iniziativa rappresenta una delle principali azioni messe in campo per rafforzare il comparto agricolo e alimentare della regione.

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Prende ufficialmente forma una delle misure cardine della strategia lanciata dalla Regione Puglia per rafforzare la capacità di trasformazione delle produzioni agricole, valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e sostenere un modello di sviluppo fondato su innovazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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