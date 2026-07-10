recanati bambino di 10 anni investito davanti al liceo leopardi

Intorno alle 9 di questa mattina, un bambino di 10 anni è stato investito in viale Aldo Moro, vicino al liceo scientifico Leopardi a Recanati. La vittima si trovava in strada quando è stata investita da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito il bambino in ospedale. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.

Recanati, 10 luglio 2026 – Momenti di grande apprensione questa mattina in viale Aldo Moro, a pochi passi dal liceo scientifico Leopardi. Intorno alle 9.15 un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'impatto, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non sarebbe stato particolarmente violento, ma il piccolo è stato comunque sbalzato sull'asfalto per alcuni metri, facendo temere il peggio ai numerosi presenti. Scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino prima di disporne il trasferimento all' ospedale Salesi di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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